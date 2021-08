Als das Land Nordrhein-Westfalen am 23. August 1946 durch eine Verordnung der britischen Militärregierung gegründet wurde, lebten erst knapp zwölf Millionen Menschen dort. Die Briten wollten Bergbau und Stahl an der Ruhr vor den Kommunisten schützen. Also fügten sie das industrielle Revier mit ländlich geprägten Regionen zu einem Verwaltungsgebilde zusammen, zu dem 1947 noch das Land Lippe hinzukam.