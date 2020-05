"Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt", heißt es in einem der Pippi-Langstrumpf-Lieder. Sie macht sich zwar ihre eigenen Regeln, denkt dabei aber immer an ihre Freunde. In Corona-Zeiten würde das Mädchen, das nie erwachsen werden wollte, wohl für alle in der Apotheke "vier Liter Medusin" bestellen - "richtig feine Medusin", die gegen alles hilft.