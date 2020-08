Dabei ist die These vom deutschen Goliath, der vom britischen David aufgehalten wird, mittlerweile in der allgemeinen Geschichtsschreibung revidiert. "Anfangs hatten die Deutschen eine Materialüberlegenheit, aber die Briten konnten doppelt so viele Maschinen produzieren. Das Verhältnis drehte sich schnell", so Historiker Bungay. "Was nicht schmälern soll, was für Taten diese jungen Burschen vollbrachten."