Fast sein ganzes Erwachsenenleben habe sich um die Kriege gedreht, in die sich Amerika als Antwort auf die Ereignisse verstrickte. Betrachte man heute Amerikas Präsenz in der Welt, sei es unmöglich, nicht an 9/11 zu denken. "An den schrecklichen, sinnlosen Tod. An das, was wir als Antwort auf den 11. September getan haben."