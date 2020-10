In den Ermittlungen nach einem mutmaßlichen Autorennen mit tödlichem Ausgang auf der A66 gibt es eine Kehrtwende: Die zuständigen Ermittler haben den Mordvorwurf gegen die Fahrer von drei Sportwagen fallen gelassen. Zwei Männer im Alter von 29 und 26 Jahren seien nach einer Woche in Untersuchungshaft wieder auf freiem Fuß. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mit.