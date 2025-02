Aachen: Bewährung für Polizist - Kontrolle in der Freizeit

"Es war einfach drüber. Ganz klar", sagte die Vorsitzende Richterin. Das Zerstechen der Reifen am Beginn des Einsatzes sei aber in Ordnung gewesen.

Richterin: "Beide kennen keinen Rückwärtsgang"

Der Polizist hatte im September 2021 in Alsdorf bei Aachen in seiner Freizeit per Notruf die Kollegen verständigt, als er den Mann sah, der ohne Führerschein Auto fuhr. Dann verbarrikadierte sich der 55-Jährige im ausgeschalteten Wagen. Er wollte wegen der Anwesenheit des Polizisten nicht aussteigen. Der 40-Jährige zerstach mit einem Dienstmesser alle Reifen, um eine Flucht des von drei Seiten umstellten Wagens zu verhindern.