Quelle: dpa

E-Autos stecken mit einem Anteil von 6,4 Prozent an allen Neuzulassungen noch immer in der Nische. Trotzdem sprechen die neuen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes eine deutliche Sprache: Gut 16.000 E-Autos wurden im August zugelassen, 221,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat - und das, obwohl in der Corona-Krise die Neuzulassungen insgesamt um 20 Prozent eingebrochen sind. Der Trend zum E-Auto hält also an.