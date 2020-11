Eine Wohnungsdurchsuchung morgens um 4:30 Uhr, um einen Ausländer für seine Abschiebung zu finden, ist in der Regel unzulässig. Das Aufenthaltsgesetz lasse solche Maßnahmen zur Nachtzeit nur in Ausnahmefällen zu, entschied das Verwaltungsgericht Düsseldorf in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil.