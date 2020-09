Sie machten aber auch klar: Jetzt reicht es, die Geduld ist am Ende, die Verletzungen und die Enttäuschungen sind groß und teilweise Jahrzehnte alt. Ganz besonders deutlich wurde das in Frankfurt am Samstag bei der Diskussion über Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche und über Sexualität, die so viele Wortmeldungen erhielten wie keines der anderen Themen. Doch auch der Missbrauchsskandal, das wurde deutlich, hat tiefe Verletzungen hinterlassen. Als Konsequenz daraus hatte die katholische Kirche in Deutschland den Reformprozess Synodaler Weg gestartet.