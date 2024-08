Mega-Konzerte in München: Wer sich Adele bisher angehört hat

Drei Viertel der Fans reisten am Tag des Konzerts aus dem Freistaat an, es kamen aber auch Menschen aus allen anderen Bundesländern. 38 Prozent aller Besucherinnen und Besucher verbrachten die Nacht vor dem Konzert in München. "Ob für Hotels, Gastronomie, ÖPNV- oder Taxifahrten - die Analyseergebnisse legen nahe, dass die Adele-Konzerte aufgrund der hohen Anzahl an in- und ausländischen Touristen einen signifikanten ökonomischen Wert für die Stadt München haben", erläutert Thomas Treß, Datenanalyse-Experte.