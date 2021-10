"Go easy on me, baby" (Sei nicht zu streng zu mir, Baby), singt die Britin, während sie an einem frisch verheirateten Paar vorbeifährt. Im weiteren Text wendet sie sich dann offensichtlich an Ex-Mann Simon Konecki und Angelo: "You can't deny how hard I tried, I changed who I was to put you both first but now I give up." (Ihr könnt nicht leugnen, dass ich es versucht habe, ich habe geändert, wer ich war, um Euch beide an erste Stelle zu setzen, aber jetzt gebe ich auf.)