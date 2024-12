Ägypten: Tourist nach Haiangriff im roten Meer gestorben

Bei einem Haiangriff im Südosten Ägyptens sind ein Tourist aus Italien getötet und ein weiterer verletzt worden. Umweltministerin Jasmin Fuad kündigte eine gründliche Untersuchung des Vorfalls an. Der betroffene Strandabschnitt in Marsa Alam am Roten Meer werde für zwei Tage gesperrt.