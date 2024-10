Studie zeigt Sorgen und Ängste der Deutschen

Steigende Mieten, Zunahme von Extremismus oder eine drohende Überforderung durch Migration: Diese Sorgen beschäftigen Menschen in Deutschland am meisten.

Sorge um Lebenshaltungskosten auf Platz eins

Von den Befragten gaben 57 Prozent an, sich vor weiter steigenden Preisen zu fürchten. Diese Angst wurde in den bislang 33 Befragungen insgesamt am häufigsten angegeben. Weiterhin befürchten 52 Prozent, dass die Mieten zu teuer werden. Diese finanzielle Sorge belegt Platz drei der Studie.