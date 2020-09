Mehr als 2.300 Ärzte und Krankenpfleger mit Corona infiziert

Quelle: dpa

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie erfasst nach Medien-Recherchen auch immer mehr Ärzte und Krankenpfleger in Deutschland. Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" haben sich inzwischen mehr als 2.300 Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Deutschland mit dem Virus infiziert, teilte der NDR mit.



Laut Robert Koch-Institut liege die tatsächliche Zahl vermutlich höher. Allein im Landkreis Zwickau in Sachsen seien 60 Ärzte und Pflegekräfte mit dem Virus infiziert.