Am Mittwoch hatten die Behörden in Spanien und Portugal rund 40 Verdachtsfälle gemeldet. An diesem Donnerstag bestätigen Schweden und Italien jeweils einen ersten Fall. In Deutschland ist laut Robert-Koch-Institut bisher noch keine Infektion bekannt. Das Ausmaß der Affenpocken-Fälle lässt Experten aufhorchen. Was ist das für ein Erreger und wie besorgniserregend ist der Ausbruch? Ein Überblick: