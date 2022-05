Immer mehr Affenpocken-Fälle : Kommt die Pockenimpfung zurück?

Das seit 2013 in der EU für Erwachsene gegen Pocken zugelassene MVA-Vakzin heißt Imvanex und kommt von der deutsch-dänischen Firma Bavarian Nordic. In den Vereinigten Staaten ist es bereits gegen Affenpocken zugelassen. Die WHO wies kürzlich darauf hin, dass es nicht flächendeckend verfügbar sei. Britische Gesundheitsbehörden haben jüngst mehr als 1.000 Dosen davon an Kontaktpersonen von Affenpocken-Infizierten verabreicht.



Auch Deutschland sorgt für den Fall vor, dass solche sogenannten Ringimpfungen bei Kontakten von Erkrankten notwendig werden sollten: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte die prophylaktische Bestellung von bis zu 40.000 Dosen Imvanex an.