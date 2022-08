Das Virus hätte in jede beliebige Ausgangspopulation gelangen können, hat sich aber zufälligerweise zunächst in dem Netzwerk von Männern ausgebreitet, die enge intime Beziehungen mit mehreren Partnern haben. Die überwiegende Mehrheit der registrierten Fälle in den USA entfallen derzeit auf Männer, die Sex mit Männern haben, aber es gibt keinen Grund, warum sich das Virus nicht auch auf andere Bevölkerungsgruppen ausbreiten könnte, wann immer es Arten von Haut- oder Mundkontakt gibt, wie etwa bei Kindern.



Wir müssen damit rechnen, dass die Krankheit auf die Allgemeinbevölkerung übergreift, es sei denn, wir finden heraus, wie wir sie schnell eindämmen können. Mittlerweile wird das Virus in den USA auch im Abwasser nachgewiesen. Das bedeutet, dass sich das Virus in der Umwelt ausbreitet. Die Sorge ist, dass es auch in die Tierpopulation eindringt, wie es auf dem afrikanischen Kontinent bereits passiert. Wenn es auch Übertragungen zwischen Tieren und von Tieren auf Menschen gibt, besteht die Gefahr, dass sich Affenpocken in Europa und der westlichen Hemisphäre fest etablieren. Das ist für mich ein wichtiger Grund, sich dafür einzusetzen, dass so viele Menschen wie möglich geimpft werden.



Dr. Peter Hotez vom Baylor College of Medicine ist ein amerikanischer Wissenschaftlicher, Kinderarzt und Experte für Impfstoffentwicklung und Virologie.