Zahra Nabi ist Journalistin, setzt sich für Frauenrechte ein und stellt unangenehme Fragen. Damit verkörpert sie das Feindbild der Taliban. Elf Jahre lang hat sie sich für ihr Land eingesetzt und ist nicht bereit, all das Erreichte aufzugeben. Sie lebt lieber in Lebensgefahr in Afghanistan, als gar nicht mehr in dem Land zu sein.