Karsai: Ich würde empfehlen, sich zu engagieren. Wir müssen die Politik von den humanitären Bedürfnissen der Gesellschaft trennen. Leider befinden wir uns jetzt in einer Situation, in der wir so verarmt sind, dass wir humanitäre Hilfe benötigen. Das ist sehr traurig und wir sind nicht glücklich darüber, aber so ist es nun einmal. Die internationale Gemeinschaft muss helfen, so gut sie kann.