Auch deutsche Hilfskräfte sind auf dem Weg ins Katastrophengebiet. "In solchen Momenten zählt allein das Gebot der Humanität gegenüber den Menschen in Not. Über unsere humanitären Partner vor Ort haben wir deswegen schon damit begonnen, medizinische Hilfe zu leisten", sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag in Berlin.