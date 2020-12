Für Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, mag das komisch klingen, schließlich kann man ja Kondome benutzen – doch in manchen Teilen der Welt funktioniert das nur bedingt. Wir sind bei "Ikageng" in Soweto, einem Hilfsprojekt für Familien, die von HIV betroffen sind. Es sind vor allem Kinder und Frauen, die hier Hilfe suchen. Manche sind infiziert, andere nicht. Carol Dyantyi hat das Projekt gegründet. Die Frauen, die wir dort treffen, erzählen uns, warum es für Frauen so schwer sei, sich vor HIV zu schützen.