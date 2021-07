Das ASP-Virus kann über verschiedene Wege zwischen den Tieren übertragen werden. Eine Übertragung ist zum einen über den direkten Kontakt zwischen infizierten und nicht infizierten Tieren möglich, insbesondere über Blutkontakt oder durch den Kontakt mit Ausscheidungen infizierter Tiere. Das Virus kann über mehrere Wochen bis Monate infektiös bleiben.

Eine besondere Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen aber Lebensmittel, für deren Herstellung infizierte Tiere verarbeitet wurden. Das Virus kann auch in verarbeiteten Lebensmitteln, beispielsweise in Schinken, über mehrere Monate, in Gefrierfleisch sogar jahrelang, infektiös bleiben. Über den Transport solcher Lebensmittel kann der Erreger dann in zuvor ASP-freie Regionen gelangen. Durch die unsachgerechte Entsorgung von Lebensmittelresten können diese zudem von nicht-infizierten Tieren aufgenommen werden.

Darüber hinaus kann das Virus indirekt über verunreinigte Gegenstände (Werkzeuge, Fahrzeuge, Schuhe, Kleidung etc.) oder über verunreinigtes Futter übertragen werden. Hier spielt der Mensch als Träger von kontaminierten Schweineprodukten oder Materialien bei der Verbreitung der Seuche eine wichtige Rolle. Transporter, die aus betroffenen Gebieten nach Deutschland zurückkehren, müssen deshalb die nach EU-Recht vorgeschriebene Reinigung und Desinfektion des Fahrzeuges nachweisen. Können sie das nicht, müssen sie die Reinigung und Desinfektion spätestens an der Grenze nachholen.