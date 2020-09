Die Veterinärämter rechnen schon seit Langem mit einem ASP-Ausbruch in Deutschland. Deshalb seien sie jetzt gut vorbereitet, versichert Vogel. Zu den akuten Aufgaben gehöre es nun, insbesondere die Hygienemaßnahmen in den Schweinebetrieben zu kontrollieren und Wildschweinkadaver so schnell wie möglich zu beproben, um Erkenntnisse über die Ausbreitung der Seuche zu gewinnen.