AirBnB: Kritik an PR-Stunt zu "Gladiator 2" im Colloseum

Es ist schon ziemlich lange her, dass die letzten Gladiatorenkämpfe des alten Roms im Kolosseum stattfanden. Das war im fünften Jahrhundert. Airbnb will sie jetzt an zwei lauen Mai-Nächten im nächsten Jahr wieder aufleben lassen - als exklusives Event für je 18 Personen. Die Tickets werden verlost.