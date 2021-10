Der Landesvorsitzende des Gehörlosenverbandes Brandenburg, Steffen Helbing, setzt seinen Hungerstreik vor dem Bundeskanzleramt in Berlin fort. Er werde seinen Protest für mehr Teilhabe von tauben Menschen in Politik, Gesellschaft und Kultur erst beenden, wenn er schriftliche Zusagen von den an der künftigen Regierung beteiligten Parteien erhalte, sagte Helbing.