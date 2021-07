Das Schiff war nach dem zweijährigen syrischen Jungen benannt, der tot an die türkischen Mittelmeerküste angeschwemmt wurde und dessen Foto um die Welt ging. "Wir geben den Namen nun zurück in die Hände der Familie, der wir auch in Zukunft tief verbunden bleiben werden", sagte Isler. Für die Familie sei es nicht einfach gewesen, Hassreden und Anfeindungen in den sozialen Medien zu ertragen.