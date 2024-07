Hitze auf dem Balkan: Waldbrände halten Albanien in Atem

Auch Nachbarland Griechenland hat in diesem Jahr den heißesten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt . Die Durchschnittstemperatur sei seit 1960 zudem um 2,5 Grad Celsius gestiegen, erklärte der Leiter der Forschungsabteilung am Nationalen Observatorium in Athen, Kostas Lagouvardos, am Dienstag.