Oscargewinner: "Der Pate"-Produzent Albert Ruddy gestorben

Albert Stotland Ruddy wurde 1930 in Montreal geboren, kam aber schon als Kind in die USA , wo er in New York aufwuchs. Nach dem Studium arbeitete er als Architekt und traf Anfang der 60er Jahre den Fernsehschauspieler Bernard Fein, mit dem er ohne jede Vorkenntnisse Fernsehserien entwickelte, unter anderen "Ein Käfig voller Helden", die in einem deutschen Kriegsgefangenenlager des Zweiten Weltkriegs spielt. Hierfür schrieb er auch das Drehbuch.