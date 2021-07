Die Bauern, Tierschützer und auch viele Agrarökonomen sehen einhellig die Politik in der Pflicht. Nur durch transparente und verbindliche Rahmenbedingungen entstünde eine Planungssicherheit. Nur so könne die Agrarwende wirklich gelingen. Das Umwelt- und das Baurecht in Deutschland lege den Betrieben hier immer noch einige Steine in den Weg.