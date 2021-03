Der Anwalt legt Widerspruch ein, doch erfolglos: Da der Kläger bei der Kontrolle keine Ausfallerscheinungen gezeigt habe, sei bei der festgestellten BAK von 1,3 Promille eine gewisse Gewöhnung an Alkohol in der Vergangenheit belegt, argumentiert die Behörde. Beim Kläger lägen also "sonstige Tatsachen" vor, die die Annahme von Alkoholmissbrauch begründeten und eine MPU rechtfertigten.