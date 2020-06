Corona verändert Drogenkonsum

Während der Corona-Krise sind europäische Drogenkonsumenten in vielen Ländern von illegalen Rauschmitteln auf Alkohol umgestiegen oder sogar auf andere gefährlichere Substanzen. Die Produktion der Drogen sei jedoch in etwa gleich hoch geblieben, so dass Zwischenhändler auf großen Mengen sitzen dürften, berichtete die EU-Drogenbeobachtungsstelle.