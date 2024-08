Ohne Alkohol: Markt für alkoholfreie Getränke wächst

Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normaler Biergarten: Menschen mit Bierflaschen in der Hand, leuchtend bunte Sprizzes in der Abendsonne, Musik und angeregte Gespräche an Biertischen. Und doch ist es hier anders: In keinem Getränk befindet sich auch nur ein Prozent Alkohol . "Die Null" heißt der erste alkoholfreie Münchner Biergarten - und der Name ist Programm.