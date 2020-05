Auch die rund 2.500 Gruppen der Anonymen Alkoholiker in Deutschland halten Kontakt übers Smartphone oder nutzen die bundesweite Erste-Hilfe-Telefonnummer. Er selbst nehme regelmäßig an Online-Treffen teil, schicke vermehrt E-Mails und "hänge viel am Telefon", sagt der Gründer der Marburger Gruppe, der anonym bleiben möchte.