Alkoholvergiftungen: Zahl der Klinikaufenthalte sinkt

Die Zahl der stationären Krankenhausaufenthalte wegen akuten Alkoholmissbrauchs ist zum siebten Mal in Folge gesunken. 62.300 Menschen mussten 2023 wegen einer akuten Alkoholvergiftung in eine Klinik.

"Es gibt keine unbedenkliche Menge an Alkohol, die man zu sich nehmen kann, für die Gesundheit", so Dr. Daniela Koppold, Allgemeinärztin an der Charité Berlin.

10.01.2025 | 6:47 min