Allerheiligen: Warum am 1. November Feiertag ist

Vor allem Kinder verbinden mit Allerheiligen auch Halloween , das am Vorabend gefeiert wird und seit einiger Zeit aus dem englischen Sprachraum nach Deutschland geschwappt ist. Der Name dieses Festes ist in der Tat eng mit dem christlichen Allerheiligentag verbunden. So geht der Name auf die englische Bezeichnung "All Hallows eve", also den Vorabend des Allerheiligenfestes zurück.