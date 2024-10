Brand im Allgäu: Ferienhotel in Flammen - Mehrere Verletzte

Großbrand im Allgäu : Ferienhotel in Flammen - Mehrere Verletzte

27.10.2024 | 12:07 |

Dramatische Szenen in einem Allgäuer Hotel: Ein Mitarbeiterhaus geriet am Samstag in Brand, bei der Flucht sprangen zwei Menschen aus dem Fenster. Die Brandursache ist unklar.