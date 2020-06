Wie alle Dokus der Reihe "Am Puls Deutschlands" fußt die Dokumentation "Am Puls Deutschlands - #wiemichCoronazermuerbt" auf einem Aufruf im TV sowie über die Social-Media-Kanäle des ZDF: Mit dem Hashtag #wiemichCoronazermuerbt riefen Jochen Breyer und sein Team zum Mitmachen auf, wollten mehr erfahren über Fehler, Probleme und Sorgen in der Corona-Krise. Im Anschluss an den Aufruf, der Anfang Mai gestartet ist, besuchte das Team dann Menschen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.



Bildquelle: ZDF/Stefan Erhard