Bolsonaro geriet im vergangenen Jahr vor allem wegen der hohen Zahl der Waldbrände im Amazonasgebiet auch international massiv in die Kritik. Im August entsandte er Tausende Soldaten in die Region und erließ ein 60-tägiges Verbot für das Abbrennen von Waldflächen. Mit dieser Methode gewinnen die Bauern Anbauflächen. Zugleich wies Bolsonaro die Kritik an seiner Regenwald-Politik als Angriff auf Brasiliens Souveränität zurück.