Ameisen: Diese Art belastet aktuell Deutschland

In der der deutsch-französischen Grenzstadt Kehl in Baden-Württemberg ist ein Kinderspielplatz seit Monaten wegen der Ameisenplage geschlossen. In Hessen schlug zuletzt die Stadt Reinheim Alarm, weil die Insekten in großer Zahl in einer Grundschule auftauchten - und sich beispielsweise auf Heizkörpern und in Lampen zeigten.