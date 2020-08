Normalerweise wird die Chemikalie unter strengen Bedingungen gelagert: So muss sie etwa von Brennstoffen und Wärmequellen ferngehalten werden. In vielen EU-Ländern muss Ammoniumnitrat zudem mit Kalk versetzt werden, um es sicherer zu machen.



Das geruchlose Salz war in den vergangenen Jahrzehnten bereits für zahlreiche Explosionen verantwortlich - bei Unfällen und Anschlägen. Im Zusammenhang mit Ammoniumnitrat gibt es immer wieder Katastrophen. Die schwersten: 1921 starben bei einer Explosion in Ludwigshafen etwa 560 Menschen. Der Knall war bis nach München zu hören. In Texas explodierten 1947 zwei mit dem Salz beladene Schiffe. Fast 500 Menschen kamen ums Leben. Bei einem Unfall in Toulouse gab es 2001 31 Tote, 2004 in Nordkorea etwa 150 Tote und bei einer Serie von Explosionen in der chinesischen Hafenstadt Tianjin 173 Tote.