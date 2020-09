Lkw stauen sich kilometerweit vor der Grenze zu Polen. Archivbild

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

An den Grenzübergängen Deutschlands zu Polen, Tschechien und Österreich entspannt sich die Lage. Der Verkehr lief an den meisten Kontrollstellen problemlos und ohne Wartezeiten, wie Bundespolizei und der polnische Grenzschutz mitteilten - auch, weil weniger Menschen die Grenzen passieren wollen.



Vor rund einer Woche führten verschiedene Länder vorübergehend Grenzkontrollen ein, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. In Folge hatten sich teils extreme Staus gebildet.