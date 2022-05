Keyboarder gestorben : Depeche Mode trauert um Andy Fletcher

Andrew Fletcher wurde am 8. Juli 1961 im britischen Basildon in der Grafschaft Essex geboren. Mit 18 Jahren gründete er zusammen mit Vince Clarke (später "Erasure") und Martin Gore die Band "Composition of Sound". Erst als Sänger Dave Gahan 1980 zu ihnen stieß, benannte sich die Band in Depeche Mode um. Der Name stammte vom Titel einer französischen Lifestyle-Zeitung.