Über die Details aus der Gegenklage Jolies berichtete die "New York Times" zuerst. Demnach reisten sie, Pitt und ihre sechs Kinder am 14. September 2016 von Château Miraval nach Los Angeles. Schon vor der Ankunft der Familie am Airport habe Pitt aggressives Verhalten an den Tag gelegt und sich eine Auseinandersetzung mit einem der Kinder geliefert, hieß es in den Unterlagen.