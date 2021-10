Ist die 16-Jährige ebenfalls in den Tod getrampt? In mühevoller Kleinarbeit rekonstruiert Kommissar Rotzinger die letzte Nacht im Leben von Stephanie L.. Die 16-Jährige und zwei Freundinnen feiern den Jahreswechsel in der Freiburger Innenstadt. Zurück geht es in den frühen Morgenstunden mit dem Bus. Es kommt zu einer folgenschweren Verwechslung: Die Mädchen nehmen den falschen Bus, landen in einem Freiburger Vorort: Von dort aus geht es zu dieser Uhrzeit nicht mehr weiter.