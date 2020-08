Menschen gedenken der Opfer von Hanau

Tausende Menschen haben am Samstagnachmittag in rund 30 deutschen Städten - darunter Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt am Main, Köln, Leipzig, Stuttgart und München - an die Opfer des rechtsextremistisch motivierten Anschlags vom 19. Februar in Hanau gedacht. Die zentrale Demonstration in Hanau selbst, zu der die Organisatoren bis zu 5.000 Menschen erwartet hatten, war allerdings am Abend zuvor von der Stadt untersagt worden .Lediglich eine Kundgebung "im kleinen Rahmen" mit maximal 249 Personen war gestattet.