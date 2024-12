Magdeburg: Trauer nach Anschlag und "eine tiefe Narbe"

Reaktionen nach dem Anschlag : Magdeburg: "Es ist eine tiefe Narbe"

22.12.2024 | 12:55 |

"Bestürzung", "schrecklich", "Unverständnis": Die Menschen in Magdeburg trauern und können kaum in Worte fassen, was am Freitag passierte. Wie die Stadt auf den Anschlag reagiert.