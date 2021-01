Kontrolle im Skigebiet von Winterberg am vergangenen Sonntag.

Quelle: Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Mit Sperrungen, Verboten und verstärkten Kontrollen soll heute ein erneutes Chaos in deutschen Wintersportgebieten und an Ausflugszielen verhindert werden. Trotzdem rechnen viele Kommunen wieder mit einem Massenandrang. Es wurden verstärkte Kontrollen durch Polizei und Ordnungsämter angekündigt.



In Winterberg in Nordrhein-Westfalen etwa werden nach Auskunft einer Sprecherin eine Hundertschaft und eine Reiterstaffel darauf achten, dass die Corona-Hygieneregeln eingehalten und Straßensperren beachtet werden.