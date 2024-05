Antarktis: Tourismus-Boom trotz Klimawandel am Südpol

Umweltschützer wollen Kaiserpinguine in der Antarktis als besonders geschützte Art ausweisen lassen. (Archivbild)

Der Antarktis-Tourismus hat laut der Weltnaturschutzunion IUCN seit den frühen 1990er-Jahren deutlich zugenommen. So habe sich die Zahl ankommender Gäste zwischen 1992 und 2020 verzehnfacht - auf 75.000 in der Saison 2019 bis 2020. In den Jahren 2022 bis 2023 seien es gar knapp 105.000 Touristen gewesen.