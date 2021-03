Auch in den USA wird seit der Pandemie ein besorgniserregender Ansprung anti-asiatischer Übergriffe registriert: Laut einer Analyse vorläufiger Polizeidaten durch das "Center for the Study of Hate and Extremism" an der California State University nahm die Hasskriminalität gegenüber asiatisch gelesenen Menschen in den 16 größten Städte Amerikas um 149 Prozent zu. Seit März 2020 zählte eine Studie der Brookings Institution rund 3.000 gewalttätige anti-asiatische Angriffe.