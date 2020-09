Was simpel klingt, hat in Deutschland einen Haken. Viele Kliniken haben bereits vor Jahrzehnten die eigenen Labors abgeschafft. Aus Kostengründen. Wenn die Ärzte jetzt mehr Tests durchführen wollen, steigert das die Kosten für die Kliniken. Vielen Krankenhäusern fehlt das Geld dafür. In der deutsch-niederländischen Grenzregion wollen sich die Klinken dem Problem gemeinsam stellen und haben neue Standards definiert, um die Keime in den Griff zu kriegen.